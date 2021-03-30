محافظ الفيوم: تلقينا 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

محافظ الفيوم: تلقينا 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:32 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اإن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 129 ألفًا و923 طلبًا للتصالح حتى الأن، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين.
وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غدًا الأربعاء طبقًا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غدًا الأربعاء طبقًا لقرار مجلس الوزراء.