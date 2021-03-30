محافظ الفيوم: تلقينا 130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اإن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 129 ألفًا و923 طلبًا للتصالح حتى الأن، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين.وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غدًا الأربعاء طبقًا لقرار مجلس الوزراء.