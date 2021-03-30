مقتل 14 من مسلحي طالبان في عملية أمنية جنوب أفغانستان

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية- في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان في منطقة أرجنداب وبانجواي بإقليم قندهار.وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحًا أن الجيش الوطني الأفغاني أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية في منطقتي تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفي منطقة ميزان بإقليم زابول.ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.