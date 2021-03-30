مقتل 14 من مسلحي طالبان في عملية أمنية جنوب أفغانستان
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:55 ص
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لقي 14 من مسلحي طالبان على الأقل حتفهم اليوم الثلاثاء، وأصيب 8 آخرون خلال عملية مشتركة شنتها قوات الدفاع الوطني الأفغانية في منطقتي أرجنداب وبانجواي بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية- في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان في منطقة أرجنداب وبانجواي بإقليم قندهار.
وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحًا أن الجيش الوطني الأفغاني أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية في منطقتي تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفي منطقة ميزان بإقليم زابول.
ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية- في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان في منطقة أرجنداب وبانجواي بإقليم قندهار.
وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحًا أن الجيش الوطني الأفغاني أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية في منطقتي تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفي منطقة ميزان بإقليم زابول.
ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.