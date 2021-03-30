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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل زيارة الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن مركز التدريب والمحاكاة بقناة السويس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:31 ص
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
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أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية
-أنشأت هيئة قناة السويس مركز التدريب البحري "المحاكاة" في عام 1996، ليكون واحدا من أكبر مراكز المتخصصة في مجال التدريب علي الملاحة.
- يعتمد المركز على  أساليب التدريب الأكثر تقدمًا
- يقع  بمنطقة نمرة 6 بالقرب من شاطئ قناة السويس
- يتم خلاله تدريب المرشدين الجدد والملتحقين بالعمل لإرشاد السفن
- يقوم مركز التدريب البحرى بتحليل الحوادث التى تقع خلال عبور السفن مجرى قناة السويس.
- ويهتم بتحديد الأسباب والعمل على تلافيها لضمان عدم تكرارها فى المستقبل.
- يتم من خلاله محاكاة لأي منطقة بحرية تشمل الأعماق والشمندورات والأهداف الملاحية، بالإضافة إلي جميع المناظر المميزة لهذه المنطقة
- تحتوى غرفة التحكم الرئيسية علي 3 وحدات للتحكم في كل من محاكي الملاحة الرئيسي ومحاكيات القاطرات.
- تحتوي على وحدة تحكم إضافية للتحكم في محاكي السلامة والإنقاذ البحري.


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