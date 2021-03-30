أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار، وضبط 3 قضايا في تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.وفي مجال الأمن العام، ضبط 28 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، تحرير 1348 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 192 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضبط قضية هجرة غير شرعية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.