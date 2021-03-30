«التشييد والبناء»: شركات المقاولات الصغيرة تفتقر للعمالة الفنية الماهرة

قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن صغار شركات المقاولات تواجه تحديات ومنافسة الشرسة، منها والتغير التكنولوجي، وقيود القدرات المتعلقة بالمعرفة والابتكار،بجانب عدم قدرتها على جذب والاحتفاظ بالعمالة الماهرة والموظفين المؤهلين تأهيلًا عاليًا مقارنة بنظيراتها الأكبر حجمًا؛ بسبب عوامل تتعلق بنقص الإمكانيات والموارد وسوء التخطيط الإستراتيجي، ونقص الدعم الإداري، ما ينتج عنه ضعف الأداء وعدم القدرة على المنافسة في السوق.وأضاف «مالك» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى العمالة الفنية الماهرة لأسباب كثيرة؛ أهمها تفضيل العمالة الماهرة العمل في الشركات الكبرى حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل، لذا يضطر صاحب الشركة الصغيرة إلى توظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء العمل غير أنه كثيرًا ما يترك العامل الشركة بمجرد إتقان العمل ويتجه إلى شركة أكبر للاستفادة بمزاياها.ولفت إلى اضطرار الشركات الصغيرة إلى توظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمل أعباء ومشاكل تدريبهم من شأنه تخفيض الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، حيث لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تحمل تكاليف موظفي الأعمال الإلكترونية المؤهلين أو العثور عليهم لتشغيل الأعمال.