إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( بدر - الدلنجات - دمنهور)عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 540 م2 عبارة عن:- إيقاف أعمال وفك شدة خشبيه بمساحة 320 م٢ كانت ممهدة لصب قواعد وسملات بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر، إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات بمساحة 120 م عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، كما تم ‘زالة حالة تعدي بمساحة 100م٢ بقرية راغب التابعة لمجلس قرية سنهور بدمنهور.