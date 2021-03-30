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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:27 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
عمرو خان
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شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد إلياس سفير السودان بالقاهرة توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس للطاقة Siemens Energy SAE (EGYPT)  وSiemens Energy LLC (UAE)، لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وقيادات شركة سيمنس للطاقة.

يتضمن العقد توريد وتركيب (2) وحدة معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان​.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 453 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المصرية السودانية المتميزة مؤكدًا الاهتمام بتقوية وترسيخ هذه العلاقات مشيرًا إلى التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والمتمثل فى العديد من المشروعات الكهرباء على أرض مصر وخاصة الثلاثة محطات توليد الكهرباء العملاقة قدرة 14400 ميجاوات فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس، مشددا على ضرورة سرعة نهو الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

وتوجه محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة بالشكر للحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومة وشعبًا وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان

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