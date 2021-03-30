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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعديل جدول تصوير مشاهد دياب في «نسل الأغراب» بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:26 ص
دياب
دياب
دعاء عبد المقصود
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اضطر المخرج محمد سامي لتعديل جدول تصوير مشاهد الفنان دياب في مسلسل «نسل الأغراب» وتم منحه إجازة لحين تماثله الشفاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان دياب قد أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد أجراء مسحة ال pcr التي ثبت إيجابي تها.

ويجرى دياب المسحة الثانية خلال 15 يوما ويخضع حاليا لبروتوكول وزارة الصحة.

يذكر أن دياب يشارك بدور محوري فى مسلسل "نسل الأغراب" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة وليال عبد الخالق، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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