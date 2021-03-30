تقارير اقتصادية دولية تتوقع صعود الجنيه المصري أمام الدولار

قدرت مؤسسة "راند ميرشانت" RMB التي تمثل بوابة التجارة والاستثمار في أفريقيا، بأن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر "جي بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة من شأنها ان تجذب تدفقات جديدة بمليارات الدولارات إلى البلاد، متوقعا ان يرتفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة القادمة.وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كشفت مؤسسة "راند ميرشانت" في مذكرة بحثية حديثة، أن عودة مصر لمؤشر سندات "جيه بى مورجان" قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار ويرفع الجنيه المصري بما يصل إلى 5% أمام الدولار.َونقلت "رويترز" عن نيفيل مانديميكا، الخبير الاقتصادي من مؤسسة "راند ميرشانت" قوله، إن إعادة إدراج مصر متوقعة بحلول النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تم استبعادها من المؤشر في أعقاب أحداث الربيع العربي في عام 2011، وظلت تعمل منذ أكثر من عامين لإعادة إدراجها.وأضاف مانديميكا إن أداء مصر كان جيدا فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي بعد أن انتهت من برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019 وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.واردف أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.وسيعطي ذلك لمصر وزنا يبلغ 2% على المؤشر، وسيحول بعضا من أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار.وتابع قائلا: "هذا من شأنه ان يعطي لمصر وزنا يبلغ 2% على المؤشر، وسيحول بعضا من أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار."وأوضح مانديميكا أن العوائد تميل إلى الانخفاض 130 نقطة أساس في المتوسط قبل الإدراج.وبالرغم من احتدام أزمة فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على جميع اقتصاديات العالم، تمكنت مصر من الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي، بعد الاعتماد على خزائن البنوك المركزية والاحتياطيات في تمويل التوسع في الإنفاق العام وخطط التحفيز التي تم إطلاقها خلال الربع الأول من العام الماضي، في ظل تراجع كبير في احتياطيات غالبية البنوك المركزية على مستوى العالم.وفي هذا الصدد، يقول خبير الاقتصاد الكلي الدكتور عماد كمال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أول نوفمبر من عام 2016، أسهم في تعزيز القدرات المالية لمصر، ودعم خزينة البنك المركزي بمبالغ ضخمة وبخاصة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي ارتفعت بنسب كبيرة منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.وأضاف في تصريحه لـ"إندبندنت عربية"، أن تواصل الاحتياطيات لدى البنك المركزي المصري من المتوقع أن ترتفع في ظل توقعات بعودة نشاط السياحة، وأيضًا قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ما يجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات وتدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، ما يعزز بالفعل من أداء العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.من جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث لدى "فاروس" القابضة، إنه "بينما تدعم أرقام التضخم خفض أسعار الفائدة بنحو 25-50 نقطة أساس، قد يدفع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، والمخاطر المتعلقة بخروج محافظ الاستثمار الأجنبية من الأسواق الناشئة، لجنة السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير".وأضافت السويفي لـ"إنتربرايز"، أن مصر "محمية نسبيًا" ضد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدة أن الحيازات الأجنبية في أدوات الدين المصرية قد انتعشت وتخطت مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، إذ وصلت إلى 29 مليار دولار بحلول نهاية الشهر الماضي. فيما ظلت العائدات الحقيقية لأسعار الفائدة في السندات بالجنيه المصري -أو العائد المعدل للتضخم- من بين أكثر العائدات الحقيقية ارتفاعًا في العالم.يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن المديرين الذين يتخلصون من ديون الأسواق الناشئة يتشبثون بمصر على ما يبدو. إذ يبيع صندوق "لوميس" للاستثمار في ديون الأسواق الناشئة، بأصول تبلغ 296.6 مليون دولار تحت إدارته، الأوراق المالية المحلية من روسيا وإندونيسيا. لكنه مع ذلك، احتفظ بحيازاته في أدوات الدين المصرية.كما توقعت "أتش سي" للأوراق المالية، المزيد من الاستقرار للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة. وذكرت أنه منذ منتصف العام الماضي قامت الحكومة المصرية بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ"كوفيد-19"، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المئة في السنة المالية 2019- 2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.واضافت "أتش سي"، أنه من المتوقع أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020- 2021، كما رجحت زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي للسنة المالية 2020- 2021.وذكرت أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر" جذابة" حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهرًا المقبلة عند 4.1 في المئة، معتبرة أن صدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار متوقع في السنة المالية 2020- 2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار في السنة المالية 2019- 2020، وفقا لما ذكره موقع "إندبندنت عربية".