إجراء 6 عمليات قلب مفتوح للأطفال بالمجان بمستشفى سوهاج الجامعي

أجرى فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي سوهاج الجامعي بالتعاون مع المؤسسة الخيرية للقلوب الصغيرة ببريطانيا، 6 عمليات قلب مفتوح للأطفال من سن يتراوح ما بين ٥ إلى ١٨ سنة بالمجان، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.ووجه خالص شكره للدكتور عادل الجمل إستشاري جراحة قلب الأطفال بجامعة المنصورة، والذي نفذ وأشرف على جميع تلك العمليات، كما قام بتعليم الأطباء الجدد كيفية إجرائها بالمهارة المطلوبة، وشكر مماثل للطاقم الطبي وفريق التمريض المتميز علي ما بذلوه من مجهود في إجراء العمليات الجراحية التي ساهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضي وخاصة الأطفال منهم.وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن وحدة جراحة القلب والصدر تعد مركزًا متميزًا قادرًا على التعامل مع الحالات الحرجة، كما توفر الرعاية الكاملة للأطفال المصابين بأمراض قلبية دقيقة وبحاجة إلى إجراء جراحة عاجلة بالقلب، إلى جانب أنها تضم فريق طبي متميز ومتكامل لإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة، لافتًا إلى أن جميع العمليات أجريت بالمجان وبمساهمة من برنامج "قلوب صغيرة" التابع لمؤسسة بريطانية، حيث تراوحت تكلفة العملية الواحدة من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.وأشار الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، إلى أن قسم جراحة القلب والصدر يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر على مستوي المحافظة والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى أن القسم يقدم خدماته العلاجية على مدار 25 سنة ويجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة، مشيرًا إلى أنه تم علاج جميع الحالات بشكل دقيق ومنظم نظرًا لخطورة تلك العمليات، حيث إستغرقت العملية الواحدة من ٣ إلي ٤ ساعات متواصلة.وأضاف الدكتور أيمن عبدالغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أنه بواسطة الفريق الطبي المتميز تم إجراء ٦ عمليات جراحية قلب مفتوح، وذلك لعلاج التشوهات الخلقية لقلوب الأطفال، موضحًا أنه سوف يستمر التعاون مع الدكتور عادل الجمل لتكرار إجراء تلك العمليات المجانية مرة أخري لعلاج أكبر عدد من المرضي، إلي جانب توقيع بروتوكول تعاون دائم مع المؤسسة لإمداد الجامعة بالمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج، كما سيتولي الفريق الطبى بالجامعة تنفيذ تلك العمليات لما يمتلكه من خبرات متميزة في إجراء هذا النوع من العمليات.الجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجري العمليات من قسم جراحة القلب والصدر يضم كل من، الدكتور أيمن عبدالغفار رئيس القسم، الدكتور عصام البدري أستاذ واستشاري جراحة القلب، والدكتور محسن صابر مدرس جراحة الأطفال، الدكتورة سوزان مصطفي مدرس مساعد القلب، الدكتور أيمن عبدالمطلب، الدكتورة آلاء محمود، الدكتور محمد عمر راغب، الدكتور زياد عصام، الدكتور أحمد عاطف، والدكتور عبدالرحمن طلال المدرسين المساعدين بالقسم.كما ضم فريق التخدير كل من الدكتور عبدالهادي أحمد، الدكتور وسام عبدالجليل، الدكتورة أميمة جلال، الدكتور شريف صلاح، الدكتورة سمر ثابت، الدكتورة أميمة عماد، المدرسين المساعدين بالقسم، تحت اشراف الدكتور أحمد السعيد رئيس القسم، إضافة إلى منصور عبد اللطيف أخصائي تروية وماكينة القلب المفتوح وعمرو الشرقاويكما ضم فريق التمريض، مروة عبد العليم، سمر حمدى، أحمد عبد المنعم، مارتينا فرج، محمد صلاح، صابرين عبد الله، نورا على مراد، وسام عثمان، إسراء عاطف محمد، حاتم خالد، عبير حربى.