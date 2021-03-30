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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تُكرم الطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:25 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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نظمت كلية التربية بجامعة حلوان، احتفالية لتكريم الطلاب في إطار دعم وتشجيع جهود طلاب جامعة حلوان المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحضور الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية، ا.دأحمد عبد الرشيد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا والمنسق العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان.

وقامت الجامعة بتكريم مجموعة متميزة من طلاب وطالبات كلية التربية الذين نجحوا في دورة أكتوبر 2020 في تحرير 142 مواطنا ومواطنة من الأمية من خلال الفصول التي قاموا بالتعاقد عليها تعاقدً حرًا بإدارات الهيئة القومية لتعليم الكبار.

وأقيمت الإحتفالية وحفل التكريم احتفاء بهم لمجهوداتهم المتميزة في خدمة المجتمع والوطن، وتشجيعًا وتحفيزًا لأقرانهم للحاق بهم.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تشارك في المشروع القومى لمحو الأمية من خلال طلابها، بموجب بروتوكول موقع بين كلية التربية جامعة حلوان وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء تطبيق القرار الصادر باشتراط محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كحد أدنى لكل خريج من طلاب كلية التربية، كما تقوم بعقد دورات تدريبية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وذلك إيمانًا بدور الجامعة في المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نماء وتطور المجتمع المصرى.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى أن المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية يعد هدفًا رئيسيًا للجامعة لأنه جزء من الأهداف القومية الذي تسعى الدولة إلى تنفيذه باستثمار طلاب الجامعات المصرية حيث انهم الاكثر قدرة على المشاركة فى أداء هذا الدور.

وخلال الاحتفالية قدم الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية الشكر والتهنئة لجميع الطلاب المكرمين، وأشاد بجهودهم وانجازاتهم، داعيًا إياهم إلى تحقيق المزيد من التقدم والمشاركة في المشروع بصورة أكبر لدعم أهداف التنمية والأهداف القومية للدولة، وأوضح عميد الكلية أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حيث يتيح لطلاب الجامعة فتح فصل محو أمية مع هيئة تعليم الكبار، وتعد مشاركة طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية أساسية كمتطلب للتخرج من الكلية ويشترط محو أمية ٣ مواطنين.

وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، أن هؤلاء الطلاب سطروا حروف أسمائهم المضيئة قبل تخرجهم في لوحة الشرف الأولى للأداء المتميز بحصولهم على المراكز الأولى في انجازاتهم لتحرير (142) مواطن ومواطنة من الأمية، خلال دورة أكتوبر 2020 والتي تراوحت ما بين (10 - 8 - 7 - 6 - 5) مواطنين لكل منهم.

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