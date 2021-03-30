رفع مخلفات 15 قطعة أرض بحدائق الأهرام

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، من رفع مخلفات وقمامة 15 قطعة أرض فضاء بالإضافة لشوارع (الضغط - الثروة المعدنية- تقاطعات الضغط مع الخزان والعشرين)، في منطقة حدائق الأهرام.وقال المحافظ، أحمد راشد، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، وأنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.وأوضح أن الحملات أوقفت 4 حالات أعمال مخالفة عبارة عن تحويل من سكنى لتجارى وإزالة "جمالون" مخالف أعلى عقار، مشيرا إلى أنه لتطوير وتحسين العناصر الجمالية بشارع الجيش، يجرى تمهيد وتجريد الجزيرة الوسطى بالشارع لزراعتها بالاشجار.