تعليم الإسكندرية: متابعة امتحانات مارس من خلال غرفة العمليات

تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مواصلة امتحانات مارس بالإسكندرية، وقد أدى الامتحان اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي.وقال الدكتور محمد سعد، إن امتحان الصف الخامس الإبتدائي والصف الثاني الإعدادى تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.وأوضح «سعد» أن امتحانات شهر مارس ورقة مجمعة واحد لكافة التخصصات، وبنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، شاملة أسئلة إختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس، وفق الكتاب الدوري رقم ١ بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١، والكتاب الدوري رقم ٥ بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١، ووفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم الفني. على ان يتم التصحيح يوميا فور إنتهاء الإمتحان.وأكد متابعة غرفة العمليات أعمالها لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى تواجه ابنائنا الطلاب ولتوفير كافة الإمكانات وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب كي تمر فترة الامتحانات بسلام ويستطيع أبنائنا تحقيق النجاح والتفوق، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة الطلاب.