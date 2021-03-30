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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق طفلين فى حادثين منفصلين بسوهاج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:23 ص
غرق طفلين
غرق طفلين
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثين منفصلين لغرق طفلين بدائرة المركز، حيث لقى طفل فى الرابعة من عمره بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا مصرعه، حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه على حافة أحد الترع المجاورة لمنزله مما أسفر عن مصرعه، ولقيت أخر مصرعها أثنا عبورها أعلى ترعة مجاورة لمنزلها.

وترجع بداية معرفة الحادثين، بحسب بيان أمنى، بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد محمد طليبة مأمور مركز شرطة طهطا بوصول "إسلام. خ" 4 أعوام ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة ادعاء غرق فى إحدى ترع القرية.

وبالفحص والتحرى، أفاد "عبدالناصر. ط" 55 عامًا عم الطفل أنه أثناء لهو ابن شقيقه المذكور على حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كما شهد مركز طهطا أيضا حادثا مماثل لغرق طفل أخر تدعى "ريتاج ع ع م" 4 سنوات – وتقيم بناحية نجع حمد، دائرة المركز، ووصولها إلى مستشفي طهطا العام "جثة هامدة".

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة المباحث، وسؤال والدها المدعو "عصام ع م" 31 سنة، عامل - ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور نجلته على إحدى الترعة المجاورة للمنزل اختل توازنها وسقطت فيها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضرين منفصلين بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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