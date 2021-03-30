استقبل الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي، لشئون المجتمع وخدمة البيئة، موسى عزت مدير التسويق ومحمود عصام، مدير العلاقات العامة، ممثلين عن بنك الكساء المصري، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وبنك الكساء المصري، بهدف نشر الوعي للطلاب والعاملين بالجامعة عن أهمية العمل التطوعي ودور بنك الكساء في الخدمة المجتمعية.تأتي هذه الزيارة في إطار الدور المجتمعي لجامعة الجلالة في دعم الفئات غير المقتدرة، ويعد صورة من صور التكافل الاجتماعي داخل الجامعة، حيث يهدف إلى تقديم الدعم اللازم في كافة مجالات الحياة لغير القادرين خارج الحرم الجامعي، وتحمل المسؤولية تجاههم. ويتخصص بنك الكساء المصرى فى توفير الاحتياج من الملابس والمنتجات الجلدية والمفروشات.. أو احتياجات الكساء والغطاء التى تضمن للإنسان معيشة كريمة آمنة.وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم بنك الكساء المصري بعمل حملات توعية داخل الجامعة للطلاب والعاملين عن أهمية العمل التطوعي، كما يقوم البنك بوضع صناديق لجمع التبرعات العينية والمادية من طلاب وموظفي جامعة الجلالة.و تم الاتفاق أيضا على تنظيم حملة توعية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك للتعريف بالأنشطة المختلفة لبنك الكساء، وفرص التطوع في الحملات المختلفة للبنك على مستوى الجمهورية.وأكد الدكتور الشناوي سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، قائلا:” نحرص دائمًا على دعم المجتمعات المحلية التي نعمل بها، ليس فقط من خلال إطلاق المشروعات التنموية المختلفة وبرامج المسؤولية المجتمعية، بل نهتم أيضًا بالنشاطات التي تحث على المشاركة الإيجابية من قبل موظفينا وطلابنا، كما أننا نعمل على دعم الأعمال التطوعية الأخرى، والمشاركة مع الجهات المختلفة في المشروعات التنموية، لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للأفراد بالجامعة وتفعيل دورهم الإيجابي في المجتمع”.وفي نهاية الزيارة، قام ممثلي البنك بتفقد الحرم الجامعي، ووضع خطة عمل خلال الفترة القادمة، تماشيا مع الإنجازات الإنشائية داخل الحرم، حتى يعمل بكامل طاقته وافتتاح جميع المجالات الدراسية، ببرامجها المختلفة والتي تصل إلى أكثر من ستين برنامج، تحت 15 مجال دراسي، يلبي متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.