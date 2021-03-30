رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:36 ص
البنزين
البنزين
سيد الابنودى
طباعة
أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن هناك اجتماعات مستمرة يوميًا على مدار الأسبوع الجاري من قبل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة ومراجعة وتنفيذ آليات التطبيق السعري التلقائي للمنتجات البترولية لكل ثلاثة أشهر.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ما زالت فى مرحلة التقييم بالنسبة لأسعار الوقود الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وذلك بناءً على حسابات أسعار البترول الخام العالمي «برنت» وحجم الكميات التى تم استيرادها، وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى حساب تكلفة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.

وقال المصدر: إن لجنة التسعير التلقائي ستنتهي خلال الأسبوع الجاري من التقييم النهائي للأسعار على أن يتم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء خلال أيام، لافتًا إلى أن أسعار «برنت» كانت غير مستقرة خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث كانت منخفضة فى بداية يناير الماضي وهى بداية فترة احتساب مدة التقييم الربع سنوية ولم تتجاوز 64 دولار للبرميل، بينما شهد شهر فبراير الماضي تذبذبًا فى الأسعار ما بين 59 إلى 63 دولار للبرميل، أما فى مارس الجاري فوصل سعر البرميل لمدة أكثر من أسبوع إلى فوق الـ70 دولار للبرميل، وكل هذه الفترات تقوم اللجنة المشكلة باحتساب متوسط سعر البرميل مع سعر صرف الدولار فى حجم الاستيراد الفعلي مضاف عليهم التكاليف الأخرى.

وأشار إلى أن كل هذه الحسابات فى حالة الزيادة فإنها لا تزيد عن 10% من قيمة الأسعار الحالية، كما أنها فى حالة الانخفاض لا تنخفض إلا 10% عن الأسعار الحالية، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكانت لجنة التسعير التلقائي خلال يناير 2021 ثبتت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.50 جنيه للتر البنزين 92 و8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للت، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون