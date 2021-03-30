أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن هناك اجتماعات مستمرة يوميًا على مدار الأسبوع الجاري من قبل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة ومراجعة وتنفيذ آليات التطبيق السعري التلقائي للمنتجات البترولية لكل ثلاثة أشهر.وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ما زالت فى مرحلة التقييم بالنسبة لأسعار الوقود الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وذلك بناءً على حسابات أسعار البترول الخام العالمي «برنت» وحجم الكميات التى تم استيرادها، وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى حساب تكلفة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.وقال المصدر: إن لجنة التسعير التلقائي ستنتهي خلال الأسبوع الجاري من التقييم النهائي للأسعار على أن يتم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء خلال أيام، لافتًا إلى أن أسعار «برنت» كانت غير مستقرة خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث كانت منخفضة فى بداية يناير الماضي وهى بداية فترة احتساب مدة التقييم الربع سنوية ولم تتجاوز 64 دولار للبرميل، بينما شهد شهر فبراير الماضي تذبذبًا فى الأسعار ما بين 59 إلى 63 دولار للبرميل، أما فى مارس الجاري فوصل سعر البرميل لمدة أكثر من أسبوع إلى فوق الـ70 دولار للبرميل، وكل هذه الفترات تقوم اللجنة المشكلة باحتساب متوسط سعر البرميل مع سعر صرف الدولار فى حجم الاستيراد الفعلي مضاف عليهم التكاليف الأخرى.وأشار إلى أن كل هذه الحسابات فى حالة الزيادة فإنها لا تزيد عن 10% من قيمة الأسعار الحالية، كما أنها فى حالة الانخفاض لا تنخفض إلا 10% عن الأسعار الحالية، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.وكانت لجنة التسعير التلقائي خلال يناير 2021 ثبتت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.50 جنيه للتر البنزين 92 و8.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للت، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس الجاري.