«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، استكمال المنحة المجانية لبرنامج تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لأعضاء مراكز الشباب والقيادات الشبابية في محافظات الجيزة والغربية وقنا، بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة، في مراكز اللغات والتعليم المستمر بجامعات القاهرة وطنطا وجنوب الوادي.وتنفذ فعاليات البرنامج من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني في الوزارة، والذي درب حتى الآن ٨٠٠ شاب وفتاة في ١١ محافظة مختلفة، وسط إتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المُستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.يذكر أن أولى محاضرات المستوى الأول من البرنامج انطلقت بعد تنفيذ اختبار تحديد المستوي للدارسين، فيما تستكمل خلال المرحلة المقبلة باقي المحافظات المشاركة بالمنحة من خلال مديريات الشباب والرياضة.