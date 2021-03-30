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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:18 ص
وزارة الصحة اليابانية
وزارة الصحة اليابانية
وكالات
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تحاول وزارة الصحة اليابانية احتواء فضيحة أثارت جدلا واسعا بعدما تبين أن مسؤولين من الوزارة انتهكوا اللوائح الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بالمشاركة في عشاء في طوكيو استمر لما بعد الأوقات المسموح بها.

وتتركز الفضيحة على مشاركة 23 موظفا حكوميا في حفل أقيم بمطعم واستمر حتى منتصف الليل، ورغم رفع العديد من قيود فيروس كورونا في العاصمة اليابانية، لا يزال يتعين إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة التاسعة مساء كجزء من الجهود المبذولة لإبقاء عدد حالات الإصابة تحت السيطرة.

وتقدم وزير الصحة نوريهيسا تامورا باعتذار اليوم الثلاثاء عن حقيقة أن أعضاء وزارته "خانوا ثقة الشعب".

وتقود الوزارة جهود الحكومة في مكافحة الوباء في اليابان، كما أنها المسؤولة عن برنامج التطعيم في البلاد، والذي يتقدم ببطء مقارنة ببرامج بعض الدول الأخرى.

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