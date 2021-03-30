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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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من برونزية لذهبية.. كيف تأهلت فريدة عثمان لـ أولمبياد طوكيو؟

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:17 ص
فريدة عثمان
فريدة عثمان
غادة موسى
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فازت السباحة المصرية فريدة عثمان بميدالية ذهبية في نهائيات الرابطة الدولية لمدربي السباحة، وضمنت البطولة التي استمرت أربعة أيام مكانا للبطلة في أولمبياد طوكيو.

وتضمنت البطولة ثلاث مراحل حصلت فيها على ميدالية ذهبية، فازت بزمن قدره 57.84 ثانية في سباق 100 متر فراشة، وتواصل اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا جعل مصر فخورة بنجاحها وهزائمها.

وإذا نظرنا في جولة حول ميداليات عثمان، فسنجد أن رصيدها وجوائزها وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية 2011، كما توجت ببرونزية سباق 50 مترًا في سباحة الفراشة بكأس العالم التي جرت في المجر، عام 2017، وتكريمًا لجهودها ورفع اسم مصر في عددٍ من البطولات الدولية أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اسم فريدة عثمان، على مجمع السباحة الجديد بمركز شباب الجزيرة، العام الماضي، تشجيعًا للناشئات والناشئين محبي لعبة السباحة.

وفازت اللاعبة بالميدالية البرونزية في نهائي 50 م فراشة سيدات في بطولة العالم للسباحة 2019 في جوانجو.

وجاءت "عثمان" في المركز الثالث بعد أن أنهت سباق 50 م فراشة سيدات في 25.47 ثانية، بينما ذهبت الميدالية الذهبية للسباحة السويدية سارا شويستروم، بينما فازت بالميدالية الفضية من هولندا رانومي كروموفيدجوجو.

كما فازت فريدة عثمان بأول ميدالية لمصر في سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للرياضات المائية FINA في بودابست قبل عامين، وعقب الفوز المجيد، نشرت السباحة رسالة شكر على مواقع التواصل الاجتماعي لجمهورها المصريين.

ويسلط تأهلها لأولمبياد طوكيو الضوء على شهرة مصر الرياضية، وأعربت السباحة عن سعادتها وإثارة حماسها في منشور على إنستجرام.

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