21 ألف إصابة جديدة بكورونا في بولندا

ذكرت وزارة الصحة البولندية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 20 ألفا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و٢٨٨ ألفا و٨٢٦ حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أنه تم تسجيل ٤٦١ وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٥٢ ألفا و٣٩٢ حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و٨٤٨ ألفا و١٩٩ شخصا، وذلك بعدما تعافى ٢٣ ألفا و٧٦٨ شخصا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.