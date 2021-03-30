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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

356 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:22 ص
إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
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سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء- أن 0.9% فقط من الاختبارات التي تم إجراؤها جاءت إيجابية، وهي النسبة الأقل التي تسجل منذ يونيو العام الماضي.

وأشارت إلى أنه من بين إجمالي حصيلة المصابين يوجد حاليًا 423 في حالة خطرة، و206 حالات تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بينما ظلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و188 حالة.

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