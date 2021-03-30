رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيمي الجندي تحضر عرض «موعد حياة» بالأقصر بعد غياب أحمد بدير (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:16 ص
إيمي الجندي
إيمي الجندي
حسين الجندي
طباعة
حضرت الممثلة الشابة إيمي الجندي عرض فيلمها القصير "موعد حياة"، والذي تقوم ببطولته مع النجم القدير أحمد بدير، ويعرض في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته العاشرة المقامة حاليا.

الجندي كانت الحاضرة الوحيدة من صناع الفيلم، حيث كان من المفترض أن يحضر الفنان أحمد بدير، ولكن نظرا لانشغاله بتصوير مسلسلات رمضان اعتذر عن الحضور؛ حيث يصور مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، و"بين السما والأرض"، مع هاني سلامة.

وكان قد حقق فيلم "موعد حياة" نجاحا كبيرا حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم على جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وجائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا، وحاز النجم أحمد بدير على جائزة أفضل ممثل "nominee" في انجلترا؛ فيما تم اختياره للمشاركة بالمسابقة الرسمية بإيطاليا مايو المقبل، والحدث الأهم مهرجان لندن السينمائي الدولي بمارس المقبل.

الفيلم من بطولة النجم أحمد بدير، الفنانين الشابة إيمي الجندي، فرج يوسف، عبد الرؤوف الجندي، ميشو سعد، ومن إخراج عمرو البهيدي، ومساعدين المخرج هاجر سلامة ومنى عدلي، ومدير التصوير وائل يوسف وأمير يوسف، ومدير الإنتاج عمر الحلواني، ومهندس صوت توني نادر، مكساج رحيم سامح، مهندسة ديكور مي جمال وفريق الإنتاج أحمد محمود، تامر فهمي، ندى جلال، وموسيقى الفيلم للفنان محمود طلعت.
إيمي الجندي تحضر عرض «موعد حياة» بالأقصر بعد غياب أحمد بدير (صور)
إيمي الجندي تحضر عرض «موعد حياة» بالأقصر بعد غياب أحمد بدير (صور)
إيمي الجندي تحضر عرض «موعد حياة» بالأقصر بعد غياب أحمد بدير (صور)
إيمي الجندي تحضر عرض «موعد حياة» بالأقصر بعد غياب أحمد بدير (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

مصرع شاب تحت عجلات قطار في محطة رمسيس

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون