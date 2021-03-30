إيمي الجندي تحضر عرض «موعد حياة» بالأقصر بعد غياب أحمد بدير (صور)

حضرت الممثلة الشابة إيمي الجندي عرض فيلمها القصير "موعد حياة"، والذي تقوم ببطولته مع النجم القدير أحمد بدير، ويعرض في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته العاشرة المقامة حاليا.الجندي كانت الحاضرة الوحيدة من صناع الفيلم، حيث كان من المفترض أن يحضر الفنان أحمد بدير، ولكن نظرا لانشغاله بتصوير مسلسلات رمضان اعتذر عن الحضور؛ حيث يصور مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، و"بين السما والأرض"، مع هاني سلامة.وكان قد حقق فيلم "موعد حياة" نجاحا كبيرا حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم على جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وجائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا، وحاز النجم أحمد بدير على جائزة أفضل ممثل "nominee" في انجلترا؛ فيما تم اختياره للمشاركة بالمسابقة الرسمية بإيطاليا مايو المقبل، والحدث الأهم مهرجان لندن السينمائي الدولي بمارس المقبل.الفيلم من بطولة النجم أحمد بدير، الفنانين الشابة إيمي الجندي، فرج يوسف، عبد الرؤوف الجندي، ميشو سعد، ومن إخراج عمرو البهيدي، ومساعدين المخرج هاجر سلامة ومنى عدلي، ومدير التصوير وائل يوسف وأمير يوسف، ومدير الإنتاج عمر الحلواني، ومهندس صوت توني نادر، مكساج رحيم سامح، مهندسة ديكور مي جمال وفريق الإنتاج أحمد محمود، تامر فهمي، ندى جلال، وموسيقى الفيلم للفنان محمود طلعت.