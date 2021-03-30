706 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"- 440 إصابة جديدة + 266 مخالطة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 158 ألفًا و251 إصابة.وذكر المركز، في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية، أنه تم تسجيل شفاء 598 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 146 ألفًا و480 حالة، فيما تم تسجيل وفاة 5 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2658 حالة.