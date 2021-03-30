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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تناقش مع سفيرا جنوب إفريقيا وكولومبيا تشجيع السفر إلى مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:09 ص
غادة شلبي
غادة شلبي
فاتن غلاب
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التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، مع كل "Ntsiki Mashimbye" سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، Anna Milena Muñoz de Gaviria سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وكل من جنوب افريقيا وكولومبيا في مجال السياحة.

وخلال لقائها مع سفير جنوب إفريقيا، أكدت نائب وزير السياحة والآثار أن مصر وجنوب إفريقيا تربطهما علاقات قوية، وخاصة على الصعيد السياحي، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعميق العلاقات مع أشقاءها من الدول الإفريقية وفتح جسور التعاون المشترك وبذل المزيد من الجهد لتعريف الشعوب بثقافاتنا المشتركة.
وناقش اللقاء إمكانية تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة التي من شأنها العمل على تعريف الدول الإفريقية بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتشجيع السفر إلى مصر في فترات الإجازات وجعلها المقصد الرئيسي لسياح جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة عددا من المقترحات التي من شأنها دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وخلال لقاء نائبة الوزير مع سفيرة جمهورية كولومبيا، تم مناقشة العديد من الموضوعات منها العمل على تقديم برامج سياحية مميزة تجمع أنماط سياحية متنوعة وتربط بين مصر والدول المجاورة لتمكن السائح من الاستمتاع بتجربة فريدة تتخطى حاجز المسافة.

كما أكدت سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة على أهمية تضافر الجهود بين البلدين في المجال السياحي والعمل على تسليط الضوء على المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتشجيع مواطني كولومبيا للسفر إلى مصر في فترات الإجازات، وجعل مصر نقطة رئيسية في خطط السفر الخاصة بمواطني كولومبيا إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص السياحي بالبلدين وعقد لقاءات مشتركة لبحث كيفية خلق برامج سياحية تتناسب مع توجهات السائح الكولومبي وتشجيع الحركة السياحية من الجانبين.

وخلال اللقاء، تم التنسيق لدعوة عدد من المؤثرين والكتاب السياحيين من كولومبيا لزيارة مصر والتأكد من الإجراءات الصحية المتبعة بكافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى التعرف على تنوع المنتج السياحي بها، وكذلك نشر المواد الدعائية والترويجية لمصر على منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الوطني لكولومبيا.

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