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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2 طن «منظفات مضروبة» بأحد مصانع بورسعيد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:09 ص
منظفات مضروبة»
منظفات مضروبة»
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكنت حملة مكبرة لمديرية تموين بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية 2 طن مواد ومستلزمات إنتاج للمنظفات منتهية الصلاحية، وأخرى غير مدون عليها أي تواريخ للصلاحية، وذلك بأحد المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يشكل خطرًا على صحة مستخدميها.

أكد "ناصر ثابت" وكيل وزارة التمويم مخالفة المنظفات للقانون رقم 281لسنة 1994، الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس، والقانون 21لسنة 1958 بشان تنظيم الصناعة وتشجيعها، والقرار الوزاري 181لسنة 1996 بشان الالتزام بالانتاج طبقا للمواصفة القياسية، والقرار الوزاري 179 لسنة 1996 الخاص بالمواصفات القياسية.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 648 جنح جنوب اول لسنة 2021 والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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