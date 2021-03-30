قطع المياه عن 8 قرى بالمحلة 15 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع المياه، من الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة من فجر الأربعاء، عن عدة قرى وعزب بمركز المحلة الكبرى، وذلك لإجراء أعمال صيانة بخط 800 مملى بطريق دمرو.وأشار المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إلى أن الأماكن التى سيشملها انقطاع المياه خلال تلك المدة الزمنية بمركز المحلة هى، قرى الوحدات المحلية دمرو، وبشبيش، ومحلة حسن، وميت الليث، والبنوان، والجابرية، ونمرة البصل، والمعتمدية، وجميع العزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.