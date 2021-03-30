اليوم.. مصر للطيران تسير 55 رحلة تنقل 4299 راكبا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 55 رحلة جوية متجهة إلى عدة مدن وعواصم أوروبية وآسيوية وأفريقية بمطار القاهرة الدولي وباقي المطارات الإقليمية لنقل 4299 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.وقررت شركة مصر للطيران تشغيل 55 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية إلى كل من أكرا، بغداد، باريس، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لندن، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أثينا، أبوظبي، فيينا، موسكو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأسيوط، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4299 راكب.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.