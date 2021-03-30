عمال «ليوني وايرنج سيستمز لإنتاج الضفائر الكهربائية» يطالبون برفع أجورهم

قرر عمال شركة ليوني وايرنج سيستمز لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، تعليق إضرابهم عن العمل، والذي كانوا قد بدأوه الخميس الماضي، احتجاجا على نسبة الزيادة السنوية التي أقرتها الإدارة بنسبة 7% من أساسي الأجر.وكانت الإدارة قد أصدرت قرارا بنسبة الزيادة السنوية بنسب تتراوح من 7% إلى 13% من أساسي الأجر، وفقا لسنوات الخدمة، وهو ما يعني أن أصحاب الرواتب الكبيرة سيحصلون على النسبة الأكبر من الزيادة، بينما سيحصل العاملين الذين تبلغ متوسطات أجورهم 2500 جنيه على النسبة الأقل في الزيادة، وهي نسبة الـ7%، وهو ما دفع العمال البالغ عددهم نحو 4000 عامل وعاملة إلى الإضراب عن العمل، معلنين احتجاجهم على قرار الإدارة.وطالب العمال، الإدارة بالوفاء بوعدها وزيادة الحد الأدنى للأجر بالشركة إلى 3000 جنيه لمواكبة الزيادات في الأسعار المتلاحقة ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وتحديد الزيادة السنوية بقيمة 15% لكل العاملين بالشركة دون تفرقة.وبعد مفاوضات دامت يومين، اتفق الطرفان على تعليق الإضراب، ووعدهم بنقل مطالب العمال ووجهة نظرهم إلى إدارة الشركة الأم في ألمانيا، وانتظار ردها على المطالب في موعد أقصاه بعد غد الخميس، واستجاب العاملين لإدارة فرع الشركة، وقاموا بتعليق الإضراب والعودة إلى العمل.