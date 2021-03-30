ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بـ«فرش لبيع الفوانيس» في الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بـ"فرش" لبيع فوانيس رمضان بميدان المنشية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل احد الاسواق بدائرة القسم، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق لفرش لبيع الفوانيس ومستلزمات رمضان، نتيجة حدوث ماس كهربائي، تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون أي خسائر أو إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.