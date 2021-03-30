أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في التشيك
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:03 ص
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سجلت السلطات في جمهورية التشيك 6 آلاف و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء- بتسجيل تراجع في عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات، إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و624 حالة.
وشهدت التشيك خلال شهر مارس الجاري 5 آلاف و232 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهى الأعلى بالمقارنة بأي شهر آخر منذ بداية الجائحة.
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الثلاثاء- بتسجيل تراجع في عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات، إذ يبلغ العدد الحالي 7 آلاف و624 حالة.
وشهدت التشيك خلال شهر مارس الجاري 5 آلاف و232 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهى الأعلى بالمقارنة بأي شهر آخر منذ بداية الجائحة.