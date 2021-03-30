رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«فيسبوك» تُطلق أول برنامج للأشخاص ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:02 ص
فيسبوك
فيسبوك
طارق عتمان
طباعة
استضافت "فيسبوك" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، أول برنامج "Boost with Facebook" للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف البرنامج إلى دعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة المصريين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

أقيمت الفعالية إطلاق البرنامج افتراضيًا عبر صفحة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة على "فيسبوك"، وضمت عددًا من المتحدثين الذين ناقشوا سبل توسيع الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة توسيع الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة عبر منصات فيسبوك.


وانصب خلال السنوات الماضية، تركيز الدولة المصرية على ذوي الإعاقة، وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتضمين الاجتماعي والاقتصادي الشامل، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من توظيف التكنولوجيا لتطوير مهاراتهم، ودعمهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا هامًا في التغلب على التحديات والعوائق التي تواجه ذوي الإعاقة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع "فيسبوك"؛ لتقديم أول برنامج 'Boost with Facebook' لذوي القدرات الخاصة. وأبرزت الجائحة الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في إنشاء وتنمية فرص الأعمال، كما تستمر وسائل التواصل الاجتماعي في دفع فرص الأعمال وتنميتها قدمًا عبر مختلف قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ونحن نتطلع لمزيد من الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة. جلسات الأمس تعد فرصة كي نتحدى الوضع الراهن.


قدمت الجلسات الخاصة للحضور تدريبًا عمليًا حول توظيف أدوات "فيسبوك"، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية استخدام إنستجرام وواتساب لإنشاء أعمالهم عبر الإنترنت والتفاعل مع المجتمعات والمستهلكين ذوي الصلة.

وقالعزام علم الدين، رئيس السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك: "نحن ملتزمون بتطوير برامجنا التي تدعم مستخدمينا وإتاحة الفرص التي من شأنها جعل اقتصادنا أكثر شمولًا، في الوقت الذي نسعى فيه إلى تخطي تداعيات الجائحة. الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي إحدى قطاعات النمو الاقتصادي المحورية، ويلعب الأشخاص ذوي الإعاقة دورًا هامًا في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي. يعمل فريق الإتاحة التابع لنا باستمرار على تطوير قدرات التكنولوجيا لدعم من يعانون من فقدان البصر والعمى، فقدان السمع والصمم، أو الإعاقات الحركية. وتعد هذه الشراكة مع NAID هي خطوة في هذا الاتجاه لتمكين الجميع."

وتواصل" فيسبوك" تعزيز الوصول الرقمي ودعم تجربة مستخدم أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم عدة حلول مبتكرة. تتضمن هذه الحلول تكنولوجيا الوصف الآلي للصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي (النص الآلي البديل أو AAT)، والذي يمكنه وصف محتويات الصور للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر، وأداة إتاحة تعريف الوجه لمساعدة المكفوفين على معرفة الأشخاص الموجودين في صورهم، والشرح التوضيحي الآلي المغلق automatic closed captioning لكل من: Facebook Live، Work Place Live، Instagram TV، والإعلانات والصفحات.

انطلق برنامج 'Boost with Facebook' لأول مرة في مصر عام ٢٠١٩ لدعم نمو قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتيسير النمو الاقتصادي. وصمم لمنح الأعمال الصغيرة والمتوسطة دفعة إضافية لبناء أو توسعة أعمالهم عبر الإنترنت. يتضمن البرنامج وسائل بناء المهارات، التعلم من مجتمعات الأعمال الأخرى، الدعم البشري، والاستلهام من الأعمال المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«العلاقة الآثمة».. «فيس بوك» وراء مقتل طفلتي القليوبية خنقًا بالغاز

صدر قصر العينى: مصر تدخل الموجة الثالثة لكورونا.. ولا أعراض جديدة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون