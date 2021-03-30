محافظ المنوفية: غلق 19 منشأة طبية لمخالفتهم الاشتراطات الطبية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 19 منشأة طبية بنطاق المحافظة لمخالفتهم القانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، والقانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن التشخيص الطبي المعملي والقانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم العمل داخل مراكز العلاج الطبيعي.جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.ووافق محافظ المنوفية على غلق (10) عيادات خاصة بناحية ( الباجور – منوف ) لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفات أخرى لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة، كما وافق محافظ المنوفية على غلق (3) معامل طبية بناحية ( منوف – الشهداء ) لإدارتهم بدون الحصول على التراخيص اللازمة ووجود كيماويات منتهية الصلاحية وعدم الفصل الآمن بين النفايات الطبية الخطرة وكذا عدم وجود إيصالات توريد وغرف السحب غير مطابقة للمواصفات.هذا ووافق المحافظ على غلق (5) مراكز طبية بناحية ( منوف – قويسنا – الباجور – شبين الكوم ) لوجود مخالفات منها عدم الحصول على الترخيص اللازم وكذا عدم تواجد المدير الفني، عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، ووجود أدوية ومستحضرات طبية معدة للبيع غير مصرح بتداولها ووجود عمالة غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى غلق محل بصريات بناحية الباجور لإدارته بدون ترخيص.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.