إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار

أعلنت الوحده المحلية لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا عن الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي بطول ١٨ كيلو متر من حدود مركز مغاغة شمالا حتى حدود مركز مطاي جنوبا.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تم الانتهاء من تركيب ٣ محولات كهرباء قدرة ٢٠٠ كيلو فولت وتم زرع ١٥٠ عامود كهرباء وشد أسلاك بطول أكثر من ٢٠ ألف متر وتركيب عدد ٤٠٠ كشاف وتم إطلاق التيار الكهربائي، بالوحدة المحلية لبنى صامت.وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.