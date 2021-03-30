إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:01 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلنت الوحده المحلية لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا عن الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي بطول ١٨ كيلو متر من حدود مركز مغاغة شمالا حتى حدود مركز مطاي جنوبا.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تم الانتهاء من تركيب ٣ محولات كهرباء قدرة ٢٠٠ كيلو فولت وتم زرع ١٥٠ عامود كهرباء وشد أسلاك بطول أكثر من ٢٠ ألف متر وتركيب عدد ٤٠٠ كشاف وتم إطلاق التيار الكهربائي، بالوحدة المحلية لبنى صامت.
وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تم الانتهاء من تركيب ٣ محولات كهرباء قدرة ٢٠٠ كيلو فولت وتم زرع ١٥٠ عامود كهرباء وشد أسلاك بطول أكثر من ٢٠ ألف متر وتركيب عدد ٤٠٠ كشاف وتم إطلاق التيار الكهربائي، بالوحدة المحلية لبنى صامت.
وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار
إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار
إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار
إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار
إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار
إنارة الطريق الصحراوى الشرقى بطول 18 كيلو متر ببنى مزار