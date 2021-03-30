«الهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني».. ندوة بإعلام الغردقة

نظمت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، اليوم، ندوة تثقيفية للطلاب بعنوان "الهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني"، بمجمع إعلام الغردقة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية بالغردقة، والشيخ الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والقمص مينا عزيز المتحدث باسم كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وبمشاركة جامعات الفيوم وجامعة بني سويف وجامعة المنيا وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة الأقصر وجامعة أسوان وجامعة جنوب الوادى.وقال الدكتور أسامة عمارة، إن تعزيز الهوية الوطنية انعكاس إيجابي على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام، مؤكدًا أن الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها آثار عظيمة تنعكس على الفرد والمجتمع بشكل عام، ولاسيما متى قام كل وطني بواجباته.وأضاف عمارة خلال كلمته بالندوة، أن تجديد الخطاب الديني هوا توجه عام للدولة المصرية قيادةً وشعبًا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني وتقديم الدين بطريقة صحيحة معتدلة.