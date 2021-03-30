دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ غدًا الأربعاء، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية دون حضور شعبي.وفي السياق ذاته، يواصل الأنبا أغاثون أسقف مغاغة؛ اليوم إطلاق الحلقة الأحدث من برنامج تعليم وعقيدة.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.