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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

100 بحث فى مؤتمر «الهندسة الإنشائية» لدعم التنمية المستدامة 2030

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:58 ص
الدكتور عماد عتمان،
الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر الدولى الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، أن إجمالي الأبحاث العلمية المشاركة فى المؤتمر بلغ أكثر من 100 بحث، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن هذه الأبحاث تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى اعتماد 75 بحثا تمت مراجعاتهم من قبل لجان المؤتمر العلمية وقوائم المراجعين، والتى تتناول المستحدثات العملية الجديدة في مجال الهندسة الإنشائية خاصة في ظل الخطة التي تتبناها الدولة حاليًا نحو البناء، وتعدد المشروعات القومية التي تعد خطوة هامة لرسم مستقبل مصر والعمل على تطوير البنية التحتية لتحسين الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور عماد عتمان، أنه تم تقسيم هذه الأبحاث الى 6 مجالات رئيسية وهى تصميم المنشآت الخرسانية، الهندسة الجيوتقنية، التحليل الإنشائى، تصميم المنشآت المعدنية، خواص واختبار المواد، إدارة مشروعات التشييد، بإلإضافة إلى عقد 5 محاضرات متخصصة يحاضر بها أساتذة من بلدان مختلفة مثل انجلترا وكندا وسنغافورة والصين ومصر.

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