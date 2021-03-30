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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المغرب السادس إفريقيا و85 عالميا فى معاملات التجارة الإلكترونية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:58 ص
المغرب
المغرب
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احتل المغرب المركز السادس في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية إفريقيا، بعد جزيرة موريس، وجنوب إفريقيا، وتونس، ونيجيريا وكينيا، والمركز 85 عالميًا.

وذكر ملتقى برانش الرقمي "Digital Brunch"، الذي تنتهي أعماله بعد غد، حول “التجارة الإلكترونية في المغرب وإفريقيا”، إن المغرب يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا في مجال التجارة عبر الإنترنت.

وأوضح حسن الرويسي مسؤول الملتقى، إن التقرير الصادر عن مركز النقديات أشار إلى أنه خلال النصف الأول لـ 2020 تم تسجيل 6 ملايين معاملة دفع عبر الإنترنت، أجريت بواسطة بطاقات مصرفية على مواقع تجارية تابعة لمركز النقديات.

وأضاف أن هذه العمليات حققت رقم معاملات إجمالي قدره 2.9 مليارات درهم (209 ملايين دولار ) حيث تم إجراء 260 ألف معاملة بالبطاقات الأجنبية، بلغ إجمالي مشترياتها 180 مليون درهم(18 مليون دولار) خلال الفترة نفسها.

وكما أشار الرويسي إلى أن هناك 67 % من المستهلكين الإلكترونيين يسددون فواتيرهم عبر الإنترنت، في حين تمثل الأزياء والملابس الجاهزة 37 % من المشتريات عبر الإنترنت؛ بينما ينفذ 27% من المستهلكين عبر الإنترنت معاملات سداد شركات توزيع الماء والكهرباء وشركات الطيران والاتصالات والفنادق؛ وتأتي بعد ذلك فئة طلبات توصيل الطعام بـ 24 % من المستهلكين الإلكترونيين، في حين يسدد 23 % من المشتركين خدمات البث ومنصات مشاهدة الأفلام والاستماع الموسيقى المؤدى عنها عبر وسائل الأداء المتوفرة عبر شبكة الإنترنت.

ويرجع هذا التطور بشكل خاص إلى أداء المغرب من حيث تطور الدخول إلى الإنترنت حسب تقرير "DataReportal".

ويوجد في المغرب ما يقارب 28 مليون مستخدم للإنترنت، أي ما يقرب من 75 % من السكان.. وبهذا تسجل المغرب نموًا بنسبة 9 % بين 2020 و2021.

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