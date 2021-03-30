جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء التقديم لمنحة "طهطاوى" والمقدمة من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى فى مصر، والتى تستهدف الطلاب المصريين المسجلين فى السنة الثانية لدرجة الماجستير والراغبين فى متابعة الدراسة فى إحدى منشآت التعليم العالى فى فرنسا للعام الدراسى 20212022م.وأضاف أن هذا يعكس اهتمام إدارة الجامعة وسعيها دومًا إلى فتح مجالات جديدة للدراسة داخل الجامعة وخارجها، وهو ما يأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمعها مع كبرى المؤسسات التعليمية محليا ودوليا.وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن فترة التقديم للراغبين فى هذه المنحة قد بدأت فى الأول من شهر مارس وتستمر حتى الـ30 من شهر أبريل عبر موقع المعهد الفرنسى فى مصر www.ifegypte.com ولا يتم قبول أي طلبات بعد هذه المدة، لافتًا بأن هذه المنحة تقدم عددًا من الإمتيازات الهامة ومنها منحة شهرية قدرها 700 يورو طوال فترة الدراسة على ألا تتعدى 10 أشهر متضمنة التدريب وإعفاء من رسوم التسجيل على أن تكون الدراسة في مؤسسة تعليمية فرنسية حكومية وبحد أقصى 5000 يورو، ضمان اجتماعى.وحول شروط التقديم فقد أوضح لدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ( حاملو الجنسية المصرية الفرنسية غير مؤهلين للتقديم على المنحة، أن يكون المتقدم مُسجل في العام الثاني لدرجة الماجيستير في مؤسسة تعليم عالٍ فرنسية في فرنسا، أن يكون المتقدم حاصل على شهادته الجامعية أو في عامه الدراسي الجامعي الأخير وبصدد حصوله على البكالوريوس بعد انقضاء السنوات الجامعية الأربعة بحد أدنى، على المرشحين للمنحة تقديم شهادة بمستواهم في اللغة الإنجليزية وأو الفرنسية والشهادات المسموح بها هي:DELF، DALF، TCF، IELTS، TOEIC مستوى B2 بحد أدنىأو شهادة ثانوية عامة: بكالوريا فرنسية Bac français، الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي IGCSE، البكالوريا الدولية IB، الديبلومة الأمريكية American diplomaأو شهادة من الجامعة تفيد بأن لغة الدراسة بها هى الفرنسية أو الإنجليزية أو كلتاهما.