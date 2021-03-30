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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تعرب عن قلقها لعدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:57 ص
المبعوث الخاص ضمير
المبعوث الخاص ضمير كابولوف
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أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، عن قلق بلاده من العواقب المحتملة لعدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الأول من مايو القادم.

وقال كابولوف - على هامش مؤتمر (قلب آسيا – عملية إسنطبول)، المنعقد في "دوشنبه" عاصمة طاجيكستان - "ليس من المعروف إلى أي عواقب سيؤدي عدم انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد المتفق عليه سابقا".

وأضاف - حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء - "يوجد رد فعل أولي على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو بمثابة تحذير شديد مفاده أن هذا التصريح ينتهك اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة وسيؤدي ذلك إلى عواقب".

وتابع كابولوف: "إنه يتعين على روسيا أن تدرس تصريح بايدن بشكل دقيق والعواقب التي قد يؤدي إليها".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن مؤخرا أنه سيكون من الصعب جدا بالنسبة للولايات المتحدة أن تسحب قواتها من أفغانستان بحلول الموعد المحدد بحلول الأول من مايو القادم.

يُذكر أن الولايات المتحدة وحركة طالبان وقعتا في نهاية فبراير 2020 في الدوحة أول اتفاق سلام، يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا وبداية الحوار الأفغاني الأفغاني بعد تبادل الأسرى بين السلطات الأفغانية وطالبان.

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