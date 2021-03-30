«مدينة نصر للإسكان» تبيع 442.99 ألف سهم خزينة

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها باعت 442.99 ألف سهم خزينة.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عملية البيع خلال جلسة تداول أمس الإثنين، في السوق المفتوح.وأوضحت أن إجمالي ما تم بيعه بلغ 3.73 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى 3.52 مليون سهم.وحققت الشركة أرباحًا بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.