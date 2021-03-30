«قانون القطن».. خيط إعادة الحياة لـ«الذهب الأبيض»

وافق مجلس النواب أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص القطن المصري والذي تراجعت أهميته مخليًا وعالميًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث يستهدف القانون المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث أن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها، ما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.وتسعى الدولة من خلال القانون الجديد لتفعيل دور رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك؛ وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.وعانت صناعة الغزل والنسيج منذ عقود من الانهيار بناءًا على تدهور زراعة القطن المصري، حيث تعد الصناعة الحرفة الأشهر في مصر ومن الصناعات كثيفة العمالة، وتستوعب نحو 30% من العمالة المصرية، لذا سعت الحكومة المصرية لتطوير منظومة القطن بإصدار "قانون القطن" وصناعة الغزل والنسيج بتكلفة تبلغ 21 مليار جنيه.ويقول مهندس سمير رياض، عضو غرفة الصناعات النسجية؛ إن زراعة القطن تعرضت للانهيار على مدار سنوات وعقود طويلة، حيث كان يتم زراعة نحو 2 مليون فدان وصلت 160 ألف، ولم تزيد الرقعة الزراعية منذ عهد محمد علي؛ وهو ما انعكس على زراعة القطن المصري؛ وتستهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.ويوضح رياض، أن القطن المصري تعرض لتدهور نوعيته حيث تم خلط نوعية القطن المصري طويل التيلة ذو"التخانة" رفيعة الشعرة؛ مؤكدًا أنه من لا يمكن ربط زراعة القطن بصناعة الغزل والنسيج خاصة وأنها صناعة متعددة المراحل من حلج وطباعة وغزل وغيرها من المراحل التي لا تعتمد على محصول القطن في حد ذاته لذلك يمكن التوسع فيها دون ربطها بالقطن.ويقول عضو غرفة الصناعات النسجية، أن هناك تجربة مصرية لزراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فدانا وذلك لإحلاله بدلا من واردات القطن قصير التيلة؛ حيث تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين مباشرة بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية، حيث يحصل المزارع على 70% من القيمة الأساسية للقطن.