السودان: إثيوبيا تضر بشعبنا بالملء الثاني لسد النهضة

أفادت الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء، بأن إثيوبيا تلحق الضرر بالشعب السوداني بإعلانها المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.وتابعت الخارجية السودانية في تصريح نقلته قناة "الشرق بلومبرج" الإخبارية، أن إثيوبيا لم تستجب للجهود الدبلوماسية ولدعوات كل من السودان ومصر.وأضافت الخارجية السودانية: عدم استجابة إثيوبيا لدعواتنا وللدعوات الدولية، بشأن استئناف التفاوض فيه تعنت وصلابة.يأتي هذا فيما تواصل إثيوبيا تعنتها بعملية الملء الثاني لسد النهضة، حيث أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان "دونالد بوث" أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم الثلاثاء، إن أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات، مجددا التأكيد على أن سد النهضة لا يضر بدول المصب، وهي مصر والسودان.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية خلال مؤتمر صحفي أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، عل حد تعبيره.