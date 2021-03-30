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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر لتأمينات الحياة» تُطلق النسخة الجديدة من قناة التسويق

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:52 ص
شركة مصر لتأمينات
شركة مصر لتأمينات الحياة
أسامة الشندويلي
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أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال والرائدة في مجال تأمينات الحياة، إطلاقها للنسخة الجديدة المتطورة لقناة التسويق الموحدة "Omni Channel"، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة نحو التحول الرقمي وتماشيًا مع مبادرات الدولة المصرية للشمول المالي والإستدامة ورقمنة الإقتصاد ضمن رؤية مصر 2030.

يأتي إطلاق القناة ضمن استراتيجية شركة مصر لتأمينات الحياة التى أعلنت عنها الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات وبناءً عليه أطلقت عدة مبادرات وخطط إستراتيجية لتحديث البنية التكنولوجية والتحول الرقمي مما جعلها اليوم محرك أساسي لعمليات الشركة وكفاءتها التجارية.

واستطاعت الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية إحداث تطويرٍ شاملٍ في تطوير النظم وتكنولوجيا المعلومات وتحويل كل قطاعات الشركة لنظام مُميكن، وربط كل القطاعات ببعضها البعض في حجم الأعمال والأداء الفني والمبيعات، بالإضافة إلى تمكين العملاء عن طريق التكنولوجيا، وبالتالي يمكن لجميع العملاء استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني وتشمل الموقع الرسمي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، ومن خلال المحافظ الإلكترونية "eWallet"، وخدمات فوري المتاحة، وماكينات الصراف الآلي "ATM".

وقد قامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتطوير وإطلاق النسخة الجديدة لنظام (Omni Channel) القناة التسويقية الموحدة سعيًا لتحقيق الراحة الكافية وتسهيل معاملات التأمين لعملائها الحاليين والمستقبليين، وذلك من خلال إتاحة نقاط اتصال رقمية تتضمن الموقع والتطبيق وخدمات ال Chatbotالمتاحة على الفيسبوك والواتساب (Facebook-WhatsApp for business) أو الموقع الإلكتروني.

ويهدف إطلاق (Omni channel) إلى تقديم تجربة رقمية سلسة بالإضافة إلى تعزيز رضا العملاء، مع توفير منصة شاملة سهلة الاستخدام للحصول على معلومات حول خدمات شركة مصر لتأمينات الحياة وإتمام المعاملات التأمينية تحت مظلة رقمية واحدة فهى تتيح للعملاء عرض وتتبع وثائق التأمين الخاصة بهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: " تواصل شركة مصر لتأمينات الحياة الإستثمار فى التكنولوجيا وتعزيز دور فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات والتكنولوجيا بغية التطوير المستمر لخدمات التأمين المختلفة وإثراء تجربة العميل " إن مصر لتأمينات حياة تهدف إلى تأمين مستقبل الأسر المصرية والأفراد وحمايتهم من المخاطر المستقبلية ودعمهم في تحقيق أهدافهم المالية. ولقد وضعنا الأساس للمستقبل من خلال الإستثمار الجاد فى التكنولوجيا وإعتبار الإبتكار أحد أهم العناصر الرئيسية فى إستراتيجية الشركة وخطة التنمية المستدامة".

وأوضح أنه من خلال هذا الإطلاق الجديد للنسخة الجديدة المستحدثة لل (OmniChannel )، سوف تتمكن شركة مصر لتأمينات الحياة من وضع العميل في قلب عملية التأمين والوصول لقاعدة أكبر من العملاء المرتقبين وإثراء تجربة وخدمة العملاء بشكل عام، ما يسهل على عملائها التعرف على وثائق التأمين المختلفة ويسهم بشكل عام فى نشر الوعى التأمينى على نطاق أوسع حيث يتمكن العملاء من تحديد أهدافهم المالية المتماشية مع إمكانياتهم والتعرف على الحلول تأمينية التى تساعدهم على تحقيقها عبر الإنترنت.
-انتهى-

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