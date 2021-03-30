الخبراء الدوليون يُفصلون استنتاجات تقريرهم حول منشأ كورونا

يعرض الخبراء الدوليون الذين زاروا الصين مؤخرا للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، بالتفصيل اليوم الثلاثاء، استنتاجاتهم التي ترجح انتقال الفيروس من مصدره الحيواني إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده حتى الآن.وصدر التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة الدولية والصين بعد قيام البعثة بمهمة لتقصي مصدر انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان، تعتبر بالغة الأهمية لمحاولة التصدي بشكل أفضل لأي وباء محتمل في المستقبل.وجرت المهمة بين 14 يناير و9 فبراير، وستعرض نتائجها الثلاثاء في جنيف خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.