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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:51 ص
القوافل ثقافية
القوافل ثقافية
الفيوم - زينب علاء
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نظم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم بمركز شباب مدينة سنورس فعاليات اليوم الأول من القافلة الثقافية الفنية، والتي من المقرر أن تجوب قرى الفيوم على مدار 3 أيام في الفترة من ٢٩ - ٣١ مارس.

وبدأت الفعاليات بحضور سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مجلس مدينة سنورس، بتنظيم ورش ثقافية وفنية متنوعة مع الأطفال منها ورشة فنية للتلوين، إيمان نافع، وورشة سيد فؤاد، فني خزف، لتعليم الأطفال التشكيل بالطين والصلصال لتنمية مواهب الأطفال في تكوين الأشكال، بالإضافة إلى ورشة فنية لعمل أشكال فنية باستخدام قوالب الجبس للأستاذ عصام الشحات إلى جانب ورشة حكي لقصة أطفال بعنوان "الأصدقاء الأربعة'' للأستاذة رحمة محجوب حول قيم الصداقة والأمانة والصدق وعدم الكذب.

كذلك ورشة لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال في التركيز وإعادة تكوين الأشكال للأساتذة محمد عبد الفتاح وهيثم حسن إلى جانب ورشة حكي عن تنمية الأخلاقيات والسلوكيات الحميدة مثل احترام الكبير.

أعقبها فقرة الأراجوز المصري ''ملاغي الأراجوز '' للأستاذ ميسرة خيري باحث ثقافة طفل، تضمنت يوميات الأراجوز والرسائل التي تقدمها من اتباع العادات الصحية مثل النظافة الشخصية والتباعد وارتداء الكمامة في ظل أزمة كورونا، والعادات السلوكية السليمة مثل الحفاظ علي ممتلكات الغير وثقافة الاعتذار، واختتم العرض بأغنية وطنية بصوت الأطفال الحضور ''يا أغلى اسم في الوجود''.

واختتمت الفعاليات بفقرة الساحر أداء الفنان نبيل بركات تضمنت مسابقات ترفيهية بين الأطفال وألعاب سحرية وسط سعادة وتجاوب الأطفال معه.
القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم
القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم
القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم
القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم
القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم
القوافل ثقافية تجوب أرجاء الفيوم

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