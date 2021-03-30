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محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: القبض على إرهابيين فى صلاح الدين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:50 ص
حبس
حبس
مروة عنبر
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين شاركا بجريمة قرية البو دور.

وقالت الوكالة في بيان لها "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأوضح البيان أن الإرهابيين من ضمن المجموعة التي اشتركت بجريمة قرية البو دور التي راح ضحيتها شهداء من عائلة واحدة، لافتة الى أنه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم أعلاه.

وأضاف البيان أنه تم تصديق أقوالهما قضائيا بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

يذكر أن مجموعة إرهابية أقدمت في الـ12 من الشهر الجارى، على ارتكاب جريمة في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين، بقتل عائلة مكونة من أربعة أشخاص مهنتهم كسبة وامرأتين في الدار ذاتها، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تحديد هوية المسؤول عن الجريمة.

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