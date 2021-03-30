«الاستثمار الأوروبي»: 245 مليون يورو في قطاع الطاقة المتجددة بقبرص

قال بنك الاستثمار الأوروبي، إن إجمالي الاستثمارات التي ضخها في قطاع الطاقة المتجددة والاتصالات في قبرص العام الماضي، بلغت 245 مليون يورو عام 2020.وقال البنك، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاستثمارات هدفت لتقليل انبعاثات الكربون والمساعدة في تقليل فواتير الكهرباء، ودعم توسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة، فيما يعتبر التمويل خامس أكبر دعم مقدم إلى قبرص خلال 40 عاما.وأوضح أنه ضخ تمويلا جديدا طويل الأجل بقيمة 19 مليون يورو لصالح شركة "إيبك" لدعم الشبكات عالية السعة في مجال الاتصالات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.وقالت ليليانا بافلوفا، نائب رئيس البنك، إن البنك يعمل حاليا عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لإطلاق التعليم الجديد والإسكان ميسور التكلفة والابتكار والاستثمار في العمل المناخي للبلاد.