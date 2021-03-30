توقعات برج الجوزاء لشهر إبريل: توتر عائلي ومزاج سيىء

توقعات الجوزاء مهنيا

توقعات الجوزاء عاطفيا

توقعات الجوزاء صحيا

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات إبرايل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيا تكون بدايه السنه الفلكيه الجديدة من الان تتفتح عقولنا وتتفتح علي الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتإلق مثل تفتح الظهورتوتر عائلى يؤثر عليك، تحاول الرجوع بقوة لعملك لكن التوتر العائلى يمنعك.تشعر بتأجيل الفرحة وخوض تجربة جديدة.تشعر بآلام في الكتف وحاله مذاجيه سيئة.