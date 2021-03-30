توقعات برج الجوزاء لشهر إبريل: توتر عائلي ومزاج سيىء
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:13 م
هويدا سعيدطباعة
تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات إبرايل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيا تكون بدايه السنه الفلكيه الجديدة من الان تتفتح عقولنا وتتفتح علي الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتإلق مثل تفتح الظهور
توقعات الجوزاء مهنيا
توتر عائلى يؤثر عليك، تحاول الرجوع بقوة لعملك لكن التوتر العائلى يمنعك.
توقعات الجوزاء عاطفيا
تشعر بتأجيل الفرحة وخوض تجربة جديدة.
توقعات الجوزاء صحيا
تشعر بآلام في الكتف وحاله مذاجيه سيئة.
توقعات الجوزاء مهنيا
توتر عائلى يؤثر عليك، تحاول الرجوع بقوة لعملك لكن التوتر العائلى يمنعك.
توقعات الجوزاء عاطفيا
تشعر بتأجيل الفرحة وخوض تجربة جديدة.
توقعات الجوزاء صحيا
تشعر بآلام في الكتف وحاله مذاجيه سيئة.