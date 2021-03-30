يصل 4 درجات.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء 30 مارس سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الجمهورية، لكنها حذرت من برودة الطقس في فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية في بعض مناطق الجمهورية.وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا الفترة المقبلة مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح"، طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.وتوقعت أيضًا أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".