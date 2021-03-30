«إيفو»: سوق العمل يتعافى في ألمانيا رغم الإغلاق

ترغب العديد من الشركات في ألمانيا في تعيين موظفين جدد على الرغم من الإغلاق.فقد أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن التطور القوي في القطاع الصناعي على وجه الخصوص يحفز الشركات على توظيف موظفين جدد، خاصة في قطاع الكهرباء.وبحسب المعهد، ارتفع مؤشر التوظيف الشهري إلى 97.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير2020 ويستند مؤشر التوظيف إلى مسح شهري يشمل 9000 شركة، وبحسب الاستطلاع، تعتزم صناعة الخدمات أيضا تعيين موظفين جدد، وخاصة شركات الخدمات اللوجستية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وفي المقابل، يواصل قطاع التجزئة خفض عدد الموظفين.من ناحية أخرى، يرغب العديد من الموظفين في تقليل ساعات عملهم، بحسب تحليل أجراه خبراء المعهد.